6 основных причин, почему Новый год может быть вреден для вашего здоровья

1. Употребление несбалансированных блюд и чрезмерное употребление алкоголя

В новогодние каникулы резко увеличивается количество обращений в поликлиники и больницы с обострениями гастритов, панкреатитов, холециститов, с отравлениями и др.

Новогодние празднования, а следом и продолжительные каникулы расслабляют нас настолько, что мы забываем о распорядке дня и режиме питания. Всеми нами любимые и привычные оливье, селедка под шубой, различные маринады, жареное мясо, обильно сдобренные алкоголем — неотъемлемый атрибут новогоднего застолья. По отдельности, употребляемые изредка, эти блюда не нанесут значимого вреда для здоровья. А вот большие порции приводят к нагрузке на пищеварительную систему.

Желудку необходимо все измельчить и «подготовить» к дальнейшему продвижению по ЖКТ. Печень, как один из «фильтров» организма, старается нейтрализовать шлаки и вредные вещества, которые поступают к нам вместе с пищей. Поджелудочная железа выделяет ферменты, участвующие в переваривании белков, жиров и углеводов. Желчный пузырь, выделяя желчь, также способствует перевариванию жиров.

И когда пища не сбалансированная, жирная и тяжелая – это приводит к увеличению нагрузки на органы пищеварения. Отсюда и обострения заболеваний органов ЖКТ.

Чтобы не испортить себе новогодние праздники и не оказаться на больничной койке:

будьте умеренны в употреблении алкоголя. ВОЗ допускает употребление 30 г. — для мужчин и 20 г. — для женщин, в пересчете на спирт, алкогольных напитков. Это или бокал вина, или 300 мл. пива, или 70-100 г крепких напитков. Данная доза будет безопасна для здоровья; возможно применение ферментов для облегчения пищеварения; сегодня в магазинах есть все, нет необходимости «доставать» продукты. Используйте эту возможность и порадуйте своих близких новыми, вкусными и полезными блюдами. замените привычный майонез из магазина на домашний, а колбасу в оливье на мясо — и вот уже совершенно другой салат.

Помните, что переедание и чрезмерное употребление алкоголя в новогодние праздники может привести к набору веса. А ведь мы пытаемся к праздникам привести себя в форму.