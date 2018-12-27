6 основных причин, почему Новый год может быть вреден для вашего здоровья

1. Употребление несбалансированных блюд и чрезмерное употребление алкоголя
В новогодние каникулы резко увеличивается количество обращений в поликлиники и больницы с обострениями гастритов, панкреатитов, холециститов, с отравлениями и др.
Новогодние празднования, а следом и продолжительные каникулы расслабляют нас настолько, что мы забываем о распорядке дня и режиме питания. Всеми нами любимые и привычные оливье, селедка под шубой, различные маринады, жареное мясо, обильно сдобренные алкоголем — неотъемлемый атрибут новогоднего застолья. По отдельности, употребляемые изредка, эти блюда не нанесут значимого вреда для здоровья. А вот большие порции приводят к нагрузке на пищеварительную систему.
Желудку необходимо все измельчить и «подготовить» к дальнейшему продвижению по ЖКТ. Печень, как один из «фильтров» организма, старается нейтрализовать шлаки и вредные вещества, которые поступают к нам вместе с пищей. Поджелудочная железа выделяет ферменты, участвующие в переваривании белков, жиров и углеводов. Желчный пузырь, выделяя желчь, также способствует перевариванию жиров.
И когда пища не сбалансированная, жирная и тяжелая – это приводит к увеличению нагрузки на органы пищеварения. Отсюда и обострения заболеваний органов ЖКТ.
Чтобы не испортить себе новогодние праздники и не оказаться на больничной койке:
- будьте умеренны в употреблении алкоголя. ВОЗ допускает употребление 30 г. — для мужчин и 20 г. — для женщин, в пересчете на спирт, алкогольных напитков. Это или бокал вина, или 300 мл. пива, или 70-100 г крепких напитков. Данная доза будет безопасна для здоровья;
- возможно применение ферментов для облегчения пищеварения;
- сегодня в магазинах есть все, нет необходимости «доставать» продукты. Используйте эту возможность и порадуйте своих близких новыми, вкусными и полезными блюдами.
- замените привычный майонез из магазина на домашний, а колбасу в оливье на мясо — и вот уже совершенно другой салат.
Помните, что переедание и чрезмерное употребление алкоголя в новогодние праздники может привести к набору веса. А ведь мы пытаемся к праздникам привести себя в форму.
2. Травмы
Риски получить травмы зимой возрастают. А тем более в новогодние праздники, когда все наряжаются и могут надевать обувь не по сезону. Если говорить о травмах, то в праздники их часто провоцирует именно обувь – праздничная, красивая, но неудобная, например, на высоком каблуке. При падении есть риск получить ушиб, растяжение или разрыв связок и даже переломы.
Отек, гематома, сильная боль, невозможность двигать конечностью, кровотечение или нехарактерный хруст – симптомы, при которых нужно обязательно ехать в травмпункт или вызывать доктора. Самостоятельно можно принять обезболивающее средство, возможно, наложить нетугую повязку эластичным бинтом, чтобы зафиксировать место повреждения.
3. Переохлаждения
При температуре воздуха ниже 0 градусов и высокой влажности увеличивается возможность переохлаждения. Выходить на улицу нужно, обязательно одеваясь по погоде — в варежках, шапках, шарфах и в теплой, хорошо просушенной обуви. Чаще всего от мороза страдают именно ноги, руки, щеки и нос. У взрослых положение может усугубить количество выпитого алкоголя, который сильно снижает порог чувствительность, тогда онеменение конечностей, являющееся первым симптомом обморожения, просто не ощущается. Все усилия и первая помощь могут быть направлены на согревание (сухое тепло, например шерстяные носки) и осторожное растирание пораженных участков тела, горячее питье.
4. Пиротехника
Фейерверки, петарды, бенгальские огни — абсолютно безобидные на первый взгляд, они таят в себе ряд массу опасностей. Искра от бенгальской свечи, например, может запросто травмировать глаза. А если прикоснуться к только что потухшему факелу, то можно получить ожог. Чаще всего от таких травм страдают дети. Соблюдайте технику безопасности – не подходите к зажженной петарде ближе максимально допустимого расстояния, хорошо фиксируйте фейерверки.
Ожоговые травмы первой и второй степени можно лечить в домашних условиях. Первой помощью будет обработка места ожога антисептиком и наложение повязки. Можно использовать мазь – для этого подойдет «Левомеколь» или «Пантенол». При серьезных глубоких ожоговых поражениях с признаками шока и некроза лучше сразу вызывать неотложку.
5. Нарушение режима сна и бодрствования
Полноценный отдых означает полноценный сон. Обычно в период продолжительных каникул мы поздно ложимся и поздно встаем, пытаясь отоспаться, тем самым вредя организму. Бессонница ночью и гиперсомния днем провоцирует повышенную сонливость, плохое самочувствие, заторможенную реакцию. Во время сна, продолжительность которого должна составлять 7-8 часов, вырабатывается множество различных веществ, необходимых для нормального функционирования организма. Новый год – это период повышенного риска, когда грань между поздним засыпанием и соматической бессонницей легко переступить. Старайтесь соблюдать правильный режим сна с самого начала – всегда ложитесь спать «сегодня», иначе войти в привычный рабочий ритм и перейти из праздников в будни потом будет очень сложно.
6. Недостаточная физическая активность
Как же хочется поваляться под уютным пледом, читая интересную книгу. Но все в меру! Продолжительному инертному отдыху всегда стоит предпочесть активный. Если не удалось отправиться в путешествие, то постарайтесь больше двигаться. Как минимум ежедневная прогулка на свежем воздухе должна быть вписана в ваш распорядок выходного дня.
Для того чтобы насытить клетки нашего организма кислородом достаточно и получаса спокойной пешей прогулки в день. Это поможет избавиться от головных болей, улучшить мозговое кровообращение, работу сердечной мышцы и сосудов, снизить артериальное давление. Кроме того, морозный воздух закаляет организм, укрепляет иммунитет и помогает держаться в тонусе. Кстати, и на здоровый сон прогулки тоже влияют. По статистике, те, кто больше двигаются и чаще бывают на свежем воздухе, спят дольше и лучше.
Текст: Мария Голофастова
Фото: Shutterstock
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