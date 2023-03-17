В Подмосковье восьмиклассник назвал соученика «сынком» и получил за это нож в руку

В подмосковном Реутове 16 марта в одной из школ произошел инцидент, после которого восьмиклассник попал в травмпункт. Из-за одной фразы он получил нож в руку от соученика. Об этом сообщило издание mk.ru.

15-летний мальчик перед всем классом обратился к приятелю со словами: «Эй, сынок, подай мне пепельницу». При этом он держал в руке ручку будто сигарету. Один из подростков отозвался на просьбу, но вместо блюдца для окурков достал раскладной нож и вонзил его в кисть «курильщику». Парню сразу же оказали необходимую медицинскую помощь, и сейчас с ним все в порядке.

Как отмечает СМИ, между одноклассниками уже давно начали происходить конфликты. В основном все ссоры были связаны с тем, что один из мальчиков крупнее по телосложению и, чувствуя превосходство, часто использовал покровительственный тон. Он неоднократно называл приятеля «сынком» и разыгрывал его родителей.

Несовершеннолетний владелец ножа пояснил, что не хотел навредить однокласснику. В его планах было только напугать его, но лезвие выскользнуло из руки, и он сам не понял, как приятель поранился. Оружие было куплено подростком в целях самообороны за 350 рублей, а в школу он его принес, так как забыл выложить его из портфеля.

Обстоятельства дела все еще выясняются.

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