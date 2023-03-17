В Петербурге подростки с игрушечным пистолетом ограбили прохожего на 300 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге компания подростков с игрушечным пистолетом решила ограбить прохожего. Мужчина был напуган и перевел им 300 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Известия».

По данным источника, инцидент произошел вечером 13 марта на улице Зины Портновой. Подростки были «вооружены» игрушечным пистолетом, который очень напоминал настоящий. Они заставили прохожего зайти в приложение и перевести им 301 500 рублей.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Вскоре злоумышленников задержали. В банду входили один гражданин Узбекистана и четверо жителей Петербурга. В отношении них возбудили уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали о том, как в Ленобласти на женщину и ребенка напали с канцелярским ножом в пункте выдачи заказов. Это сделал агрессивный клиент, который, как сообщают СМИ, находился в алкогольном или наркотическом опьянении.

Он начал приставать к женщине с ребенком. Нападавший пытался дотронуться до ребенка и размахивал канцелярским ножом. Происшествие попало в объективы камер видеонаблюдения. Сотрудница пункта выдачи успела нажать тревожную кнопку.