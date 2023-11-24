В Подмосковье водитель приставал к 15-летней девочке в автобусе

В подмосковном Долгопрудном водитель-мигрант приставал к 15-летней пассажирке во время поездки. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, в полицию обратилась мать пострадавшей школьницы. Она рассказала, что водитель запер ее дочь в автобусе, начал целовать и трогать за ягодицы. Через некоторое время юной пассажирке удалось сбежать, а подозреваемый был оперативно задержан, им оказался 33-летний уроженец Кыргызстана.

Позднее выяснилось, что незадолго до этого в отделение обращалась другая жительница Долгопрудного, чья несовершеннолетняя дочь попала в аналогичную ситуацию во время поездки на общественном транспорте. Та девочка смогла сбежать от домогающегося водителя, однако заявление от нее в первый раз в полиции не приняли. Полицейские якобы заявили, что россиянка выглядит не по годам взрослой, поэтому мужчина мог не знать, что она несовершеннолетняя.

Сейчас правоохранители изучают обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге дворник-мигрант домогался 11-летней девочки.