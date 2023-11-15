Лез с поцелуями: в Санкт-Петербурге дворник-мигрант домогался 11-летней девочки

В Санкт-Петербурге задержали 23-летнего дворника из Узбекистана, подозреваемого в домогательствах 11-летней школьницы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Молодой человек приставал к школьнице недалеко от учебного заведения на улице Шевченко утром 14 ноября. По словам мамы девочки, он трогал ее дочь за ягодицы и лез с поцелуями в щеки, пишет «Фонтанка».

Выяснилось, что она не единственная, кто мог пострадать от действий иностранца. Мужчина числится в федеральном розыске по той же статье. Дворника подозревают в домогательствах школьницы в Калуге. Там жертвой его интереса стала девочка постарше.

Напомним, ранее в Подмосковье мужчина приставал к восьмилетней школьнице в лифте. Девочка зашла в лифт на пятом этаже, в который зашел неизвестный мужчина. После того, как двери закрылись, он набросился на девочку, схватил ее за ягодицы и начал целовать лицо.