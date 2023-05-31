В Подмосковье внук напал с ножом на бабушку с дедушкой и попытался их зарезать

В подмосковном поселке Шаховская подросток напал с ножом на членов своей семьи. Он попытался зарезать 59-летнюю бабушку, 60-летнего дедушку и 84-летнюю прабабушку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно источнику издания, все произошло около двух часов ночи 31 мая. По пока неизвестной причине 14-летний школьник решил жестоко расправиться со своими родственниками. Он схватился за оружие и стал наносить удары. Однако до конца мальчик не дошел и сбежал из дома, когда близкие были еще живы.

Пострадавших экстренно госпитализировали. В больнице выявили у мужчины рану бедра, а у женщин – брюшной полости. Состояние россиян на данный момент не уточняется. Правоохранители занялись поиском пропавшего подростка.

Ранее в Саратовской области бабушка добавила в кашу отраву и убила дочь с тремя внуками. Отмечалось, что на преступление старушка пошла из-за личной неприязни. За содеянное она получила в суде 19 лет колонии общего режима.