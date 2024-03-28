В Подмосковье ветеран войны скончался на похоронах матери

В Подмосковье во время похорон своей матери умер ветеран афганской войны. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло накануне на погосте в деревне Островцы Раменского городского округа. 56-летний житель Жуковского вместе с родственниками хоронил свою 80-летнюю мать. Россиянину было тяжело стоять на ногах из-за перенесенной на колене операции, поэтому он решил присесть на оградку соседнего захоронения. В какой-то момент мужчина начал задыхаться, глаза закотились, изо рта пошла пена, а сам он рухнул на землю.

Близкие вызвали «скорую» и стали оказывать первую помощь, делая искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. В итоге мужчина скончался от оторвавшегося тромба еще до прибытия медиков.

Как рассказали родственники погибшего, ветеран войны ослабел после кончины матери: он не мог долго стоять на ногах и регулярно присаживался. Он также употреблял лекарства от тромбоза, но это не помогло.

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