В Нижнем Новгороде женщина убила мужа и пыталась реанимировать его святой водой. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Женщина вместе с супругом решили позвать в гости общего знакомого. Когда вечеринка прекратилась, а друг семьи ушел, супруги уснули. В какой-то момент жена по имени Любовь проснулась от работающего телевизора, перед которым спал ее муж.

Когда женщина выключила телевизор, муж проснулся и начал с ней ругаться. После этого Любовь взяла нож и несколько раз ударила им мужчину. Когда она осознала, что наделала, попыталась привести супруга в чувства - хлопала по щекам и обливала святой водой.

Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. Отмечается, что глава семьи был не конфликтным и часто жаловался на побои со стороны жены. Любовь признали виновной в убийстве супруга и отправили за решетку на 7 лет.

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