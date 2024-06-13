В Подмосковье умерла ветеран, которая два года провела в немецком концлагере

В подмосковной Рузе скончалась 100-летняя ветеран Александра Еркович, пережившая немецкий плен. Об этом пишет mk.ru.

По информации источника, женщина умерла вечером 12 июня в своей постели от сердечной недостаточности. Ветеран не откликнулась на вопрос ухаживающего за ней сына, будет ли она есть, и когда мужчина приблизился к ее кровати, он осознал, что его мать ушла из жизни.

В период оккупации Рузского района Александре Еркович было всего 18 лет, и она решила стать связной в партизанском отряде. Юная девушка доставляла партизанам оружие, которое было спрятано под сеном в телеге. Из-за подлого предательства односельчанина Александру Сергеевну поймали немцы, которые впоследствии всячески пытали ее, выламывая пальцы и заставляя босиком ходить по снегу. Затем девушку отправили в концлагерь в Венгрии, где ей чудом удалось избежать расстрела.

После освобождения Александра Сергеевна вернулась на родину и начала работать фельдшером. Сначала она навещала своих пациентов в разных деревнях пешком, а затем начала объезжать свой участок на велосипеде.

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