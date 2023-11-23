В Подмосковье умерла пенсионерка, которую дочь пристегнула ремнем к батарее

В Подмосковье скончалась пенсионерка, которую дочь пристегнула ремнем к батарее. Сделала она это, так как ей нужно было срочно уйти из дома. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно, у погибшей пожилой женщины были проблемы с ногами. Ей было тяжело передвигаться и время от времени она поэтому падала. Помогала больной матери дочь, проживавшая с ней в одном доме в Королеве.

В один из дней девушке нужно было отлучиться по своим делам, но она переживала, что в ее отсутствие пенсионерка вновь упадет и травмируется. Чтобы этого не произошло, она пристегнула мать к батарее, считая, что так будет безопаснее. Однако жительница Подмосковья задержалась, и в итоге ее родительница провела весь день скованная. Когда же молодая россиянка, наконец, вернулась, она увидела, что старушка не подает признаков жизни.

Поняв, что мама не дышит, девушка вызвала бригаду скорой помощи, а сама поспешила скрыться. Теперь ее разыскивает полиция. Тело же было направлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

Ранее в Петербурге отец сообщил в полицию об изнасиловании дочери-инвалида неизвестным мужчиной.