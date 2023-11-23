В Подмосковье умерла 4-летняя девочка, на которой загорелось платье от плиты

В Подмосковье умерла четырехлетняя девочка, на которой 11 ноября загорелось платье от плиты. У ребенка отказали почки.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Ребенка не стало 23 ноября в 7 часов утра. По факту смерти начата проверка.

Известно, что 11 ноября вместе с 26-летней матерью девочка была в квартире в деревне Павлищево. Пока мать ушла в комнату, девочка встала на стул и хотела что-то достать из кухонного гарнитура над плитой.

В тот момент кипятился чайник. Ребенок задел подолом платья конфорку – одежда моментально вспыхнула.

Пострадавшую доставили в больницу с 72% ожогов. Она была на ИВЛ. Девочке сделали несколько операций. Ее собирались транспортировать из люберецкой больницы в Москву, однако не успели.

Ранее сообщалось, что в Нальчике 17-летняя девушка оказалась в больнице из-за взрыва газовой колонки. У нее диагностировали 10% ожогов тела. Взрыв произошел, когда она хотела принять ванну. Также выяснилось, что газовое оборудование было подключено неверно.