Попала в реанимацию: 17-летняя девушка пострадала из-за взрыва газовой колонки
В Нальчике 17-летняя девушка оказалась в реанимации из-за взрыва газовой колонки.
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Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту травмирования 17-летней девушки при взрыве газовой колонки в одном из домов Нальчика. Сейчас пострадавшая находится в реанимации, передает РЕН ТВ.
Девушка, будучи дома одна 18 ноября, решила принять ванну. В какой-то момент произошел взрыв. В результате случившегося несовершеннолетняя получила тяжелые травмы — ее доставили в реанимационное отделение больницы с ожогами 10% тела и в шоковом состоянии. В настоящий момент медики оказывают пациентке необходимую помощь.
Обстоятельства взрыва в доме и травмирования девушки выясняют стражи порядка. Так, уже стало известно, что газовое оборудование в ванной комнате было подключено неправильно. Из-за этого произошло короткое замыкание электрической части колонки и возникла утечка.
Ранее в Санкт-Петербурге молодой человек попал в больницу с ожогом промежности из-за взрыва зажигалки в кармане. В медучреждении его состояние оценили как удовлетворительное.