Попала в реанимацию: 17-летняя девушка пострадала из-за взрыва газовой колонки

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту травмирования 17-летней девушки при взрыве газовой колонки в одном из домов Нальчика. Сейчас пострадавшая находится в реанимации, передает РЕН ТВ.

Девушка, будучи дома одна 18 ноября, решила принять ванну. В какой-то момент произошел взрыв. В результате случившегося несовершеннолетняя получила тяжелые травмы — ее доставили в реанимационное отделение больницы с ожогами 10% тела и в шоковом состоянии. В настоящий момент медики оказывают пациентке необходимую помощь.

Обстоятельства взрыва в доме и травмирования девушки выясняют стражи порядка. Так, уже стало известно, что газовое оборудование в ванной комнате было подключено неправильно. Из-за этого произошло короткое замыкание электрической части колонки и возникла утечка.

Ранее в Санкт-Петербурге молодой человек попал в больницу с ожогом промежности из-за взрыва зажигалки в кармане. В медучреждении его состояние оценили как удовлетворительное.