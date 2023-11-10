В Подмосковье учитель математики подралась с матерью непослушной школьницы

Жительница подмосковного поселка Деденево напала на 52-летнюю учительницу иностранных языков и математики, сделавшую замечание ее младшей дочери. При этом старшая дочка помогала маме атаковать педагога.

По данным «Известий», конфликт произошел из-за поведения девочки, которая нахамила учительнице. При этом женщина в ответ обозвала школьницу. Обиженный ребенок позвонил и пожаловался матери.

Мама ученицы пришла в школу и потребовала позвать директора. Кроме того, она захотела выслушать одноклассников, ставших свидетелями инцидента. Однако учительница сразу же попыталась выпроводить родителя силой из класса.

По пояснили РИА Новости, в пресс-службе министерства образования Московской области, в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям учителей и приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее учительница из образовательного учреждения Тюменской области лишилась работы после скандала — педагог пнула одного из воспитанников и попала на видео.