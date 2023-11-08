Педагог пнула сидящего на корточках ребенка и лишилась работы

Учительница из образовательного учреждения Тюменской области лишась работы после скандала — педагог пнула одного из воспитанников и попала на видео. Ролик позже был опубликован в Сети, передает РИА Новости.

После инцидента в образовательном учреждении туда пришли со служебной проверкой. По ее результатам было принято решение уволить педагога, который позволил себе применить силу к несовершеннолетнему ученику. Также руководство школы извинилось перед родителями ребенка.

Скандальный ролик с участием работника образовательного учреждения и детей попал в Сеть в конце октября. На него попало, как преподаватель из села Ярково пинает третьеклассника, который сидит на корточках. Рядом в этот момент находились сверстники. Учитель, как стало известно, уже неоднократно попадала в эпицентр скандалов.

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