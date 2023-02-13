В Подмосковье уборщица устроила массовую драку на свадьбе из-за грязных полов

В подмосковных Мытищах на свадьбе произошла массовая драка с участием уборщицы, гостей и даже несовершеннолетних. Некоторым участникам понадобилась помощь врачей. Подробности сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло в коттедже, который был сдан в посуточную аренду для праздника молодоженов. Хозяин дома нанял 35-летнюю уборщицу, чтобы она навела порядок. Гости должны были выехать в 12, но женщина пришла в 11:35 и устроила скандал.

Уборщица хотела сделать свою работу, поэтому стала выгонять гостей. С ней были муж и две дочери. В ходе разговора женщина прищемила дверью палец жениха. Гости показали свои недовольство и заявили, что не будут уходить раньше оговоренного срока. Тогда она набросилась на них, а к ней присоединились члены ее семьи.

В итоге у женщины и ее супруга врачи констатировали сотрясение мозга. Их 14-летняя дочь получила такой же диагноз, а у ее 15-летней сестры зафиксировали ушибы лица и бедер. Полиция разбирается в произошедшем.

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