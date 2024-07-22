В Подмосковье убили бойца Народного фронта из Луганска

В подмосковных Химках убили бывшего боевика Народного фронта ЛНР, занесенного в базу «Миротворец». Об этом пишет mk.ru.

По информации источника, ЧП произошло возле железнодорожной станции около полудня. Двое мужчин поссорились друг с другом, после чего один из них ударил оппонента ножом в бедро. Пострадавшего госпитализировали в больницу, однако он вскоре умер от большой кровопотери.

Погибшим оказался 38-летний уроженец ЛНР, ранее участвовавший в Народном фронте под позывным «Москва». За это его внесли в базу «Миротворец» как человека, представляющего опасность для нацбезопасности Украины. В последнее время он жил в Химках.

Подозреваемый в нападении – 31-летний житель Зарайского городского округа. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим, в том числе за кражу.

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