Перевели на свой криптосчет более миллиона рублей: банда школьников ограбила сверстника-ставочника

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ограбления школьника в Санкт-Петербурге. На несовершеннолетнего напали сверстники. Они заставили его перевести к себе на криптосчет более миллиона рублей, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Ученики 8 и 9 классов собрались в банду, чтобы совершит нападение на сверстника, который заработал на ставках более миллиона рублей. Они скрыли лица за балаклавами и устроили засаду на богатого школьника в подъезде.

Когда несовершеннолетний попал в руки хулиганов, то был сначала избит, а затем ограблен. Юные злоумышленники заставили сверстника перевести себе на криптосчет все деньги, заработанные на ставках.

После нападения пострадавший школьник рассказал обо все маме. Перевод денег удалось оспорить, а вымогателей через некоторое время вычислили. Сейчас с ними работают правоохранители.

Ранее в Москве подростка избили до сотрясения мозга на катке. Причина для нападения оказалась выдумана.