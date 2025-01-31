В Подмосковье трое мужчин избили подростка до сотрясения мозга, перепутав его с сутенером

В подмосковных Люберцах трое мужчин избили подростка до сотрясения мозга, перепутав его с сутенером. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, ЧП произошло вечером 27 января. Мать отправила 18-летнего сына за посылкой на улицу Кирова. Школьник долго не возвращался домой, россиянка запереживала и вышла из дома на поиски. Выйдя на улицу, женщина заметила, как трое мужчин сильно избивают ее наследника. Нападавшие рассказали ей, что искали в этом районе женщину, предоставляющую сексуальные услуги, которой уже отправили предоплату. Найти ее им не удалось, в этот момент они увидели школьника и якобы подумали, что это он обманул их на деньги. По словам отца пострадавшего, нападавшие отобрали у подростка телефон и пытались найти там банковские приложения. Позднее они изменили версию и начали уверять, что парень упал сам.

Родители Даниила обратились в полицию, было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Отец парня заявил, что в отделении нападавшие стали менять свои показания и отрицать вину, в итоге их отпустили. Правоохранители не смогли найти записи с камер наблюдения.

В настоящий момент родители юноши ищут свидетелей, поскольку переживают, что нападавшие могут избежать наказания.

Ранее мы писали, что в Нижегородской области мужчина пытался довести подростка до суицида из-за стычки в Minecraft.