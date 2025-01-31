20-летний мужчина пытался довести подростка до суицида из-за стычки в Minecraft

Житель Нижегородской области пытался довести девочку из Уфы до суицида из-за онлайн-конфликта. Об этом 31 января сообщил РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет.

Правоохранители установили, что знакомство преступника и его жертвы состоялось в игре Minecraft — 20-летнему мужчине якобы не понравился ник, который 16-летняя девушка выбрала для своего персонажа. После этого он начал ее по-настоящему терроризировать — отправлял ей угрозы и призывал ее покончить с собой. Также он распространял о ней недостоверную информацию.

«Мужчина создал в популярном мессенджере аккаунт, где размещал посты от имени потерпевшей о якобы совершаемых ею издевательствах над животными, а также рассылал от имени родственников девушки сообщения интимного характера и с угрозами расправы соседям, знакомым и одногруппникам потерпевшей», — цитирует канал заявление ведомства.

От имени же девушки нижегородец звонил в школы о сообщал об их минировании. Именно после этого полиция начала проверку в отношении подростка, а затем вышла на след настоящего злоумышленника. Правоохранители установили его личность и задержали преступника в его доме.

В настоящее время он находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на доведение до самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетнего».

Ранее мы писали о том, что в Турции мужчина съел кебаб и отказался от идеи суицида.