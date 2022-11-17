В Адыгее на свалке бытовых отходов нашли тело новорожденной девочки

В Майкопе сотрудниками мусорного полигона было обнаружено тело младенца. Новорожденную девочку нашли вечером 12 ноября.

Сообщается, что по предварительной информации, отходы, среди которых оказалось тело ребенка, были доставлены на свалку из поселка Энем Тахтамукайского района.

Возбуждено уголовное дело по преступлению, предусмотренного п. "в" частью 2 статьи 105 УК РФ – умышленное причинение смерти малолетнему.

Сейчас ведутся судебные экспертизы, которые помогут установить обстоятельства произошедшего. Также в ходе расследования собираются отыскать человека, совершившего преступление.

Ранее стало известно, что в Туве ребенок несколько дней замерзал без еды из-за пьянства отца.