В Подмосковье студентка шла в колледж по «народной тропе» и погибла под поездом

В Подмосковье 17-летняя студентка медколледжа погибла под поездом. Девушка спешила на занятия – она шла по «народной тропе».

Подробности сообщает mk.ru.

Трагедия произошла 16 декабря около 8.20 на станции Голицыно. Студентка шла в наушниках и не слышала сигнала поезда.

Она в последний момент отпрянула, но было поздно. Девушка получила не совместимые с жизнью травмы. По факту случившегося проводится комплекс мероприятий, которые помогут установить все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось о гибели двух стюардесс под поездом в Москве. Говорилось, что перевозку тел бортпроводниц на родину в Калининград оплатит российская авиакомпания, в которой работали девушки. Погибшим было 19 и 20 лет.