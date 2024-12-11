Российская авиакомпания оплатит перевозку тел двух погибших стюардесс

Авиакомпания «Уральские авиалинии» оплатит перевозку на родину тел двух погибших стюардесс 19 и 20 лет. Их транспортируют из Москвы в Калининград.

Об этом сообщает Kp.ru.

«Авиакомпания предоставит родителям девушек билеты в Москву и обратно, а также возьмет на себя все расходы, связанные с отправкой тел погибших в Калининград», - сообщил перевозчик.

Девушки погибли утром 8 декабря. Как установило следствие, они шли вдоль железнодорожных путей на станции Нагатинская. Девушки не услышали звуковой сигнал машиниста, они погибли под поездом.

Предстоит установить, были ли бортпроводницы в состоянии опьянения.

Известно, что у девушек не планировалось рейсов в ближайшие дни. Одна из них в последнее время брала больничные. Другая вернулась из рейса в ночь на 7 декабря.

Ранее сообщалось о смерти самой возрастной стюардессы в мире. Женщине было 88 лет.