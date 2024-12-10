В Подмосковье студент попал под поезд после лекции о несчастных случаях на железной дороге

В Подмосковье студент колледжа попал под электричку. Это случилось на следующий день после лекции об опасности на железной дороге.

Подробности происшествия сообщает mk.ru.

Трагедия произошла на платформе Алабино . По информации источника, 15-летний подросток переходил пути в наушниках. Мальчик не заметил приближающуюся электричку, которая двигалась со стороны Наро-Фоминска.

Поезд подавал гудки, но подросток не слышал из-за наушников. В итоге он получил травмы, не совместимые с жизнью.

Известно, что погибший учился на первом курсе Наро-Фоминского колледжа на слесаря. До случившегося он прослушал лекцию о несчастных случаях на железной дороге, но не придал значения предостережениям преподавателей.

Ранее сообщалось о смерти актрисы Екатерины Васильевой. По одной из версий, она могла попасть под поезд.