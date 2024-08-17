Попала под поезд: появилась версия смерти актрисы Екатерины Васильевой

15 августа ушла из жизни 37-летняя актриса Малого театра Екатерина Васильева. По одной из версий, женщина могла попасть под поезд в московском метро.

Предположительно, актриса упала с платформы на станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии — ее задавил прибывающий поезд, пишет Kp.ru.

Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами. Артистка умерла в медучреждении.

Супруг молодой женщины никак не комментирует эти слухи, однако он утверждает, что его супруги не стало «в одночасье».

Директор Малого театра Тамара Михайлова пояснила, что не знает подробностей кончины актрисы. Новость о ее смерти потрясла коллектив. Сейчас решаются организационные вопросы, где будет похоронена Екатерина.

Екатерина Васильева была одной из самых любимых учениц Юрия Соломина. Коллеги характеризуют ее как талантливую актрису.

Женщина служила в Малом театре с 2011 года. За это время она сыграла 15 ролей — Софью в «Недоросле», Настю в «Не было ни гроша, да вдруг алтын», Царицу в «Сказке о царе Салтане» и многие другие.

Напомним, муж Екатерины Васильевой заявил, что ее смерть не связана с недавними родами или болезнью.