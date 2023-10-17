В Подмосковье сотрудница УК за рулем Audi переехала недовольную жительницу

В подмосковном городе Щелково сотрудница управляющей компании въехала в толпу недовольных работой организации жителей. В результате пострадала женщина, ее госпитализировали с переломами.

По данным Telegram-канала 112, группа местных жителей собралась у здания офиса управляющей компании, чтобы выразить недовольство проведенным ремонтом домов.

При этом сотрудница организации не захотела выслушивать претензии, села за руль автомобиля Audi и попыталась выехать с парковки. Совершая маневр, она сбила с ног девушку, но все равно продолжила движение и переехала оказавшуюся под колесами жительницу.

На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь. Медики диагностировали у 39-летней пострадавшей закрытый переломом правой голени и правой стопы. В настоящее время она госпитализирована в состоянии средней тяжести. Также пострадала 53-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

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