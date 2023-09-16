Не заметил и переехал: молодой человек погиб под колесами экскаватора

Смертельное ДТП произошло на одной из улиц Южно-Сахалинска. Мужчина за рулем экскаватора не заметил перебегающего дорогу молодого человека и переехал его. От полученных травм пострадавший скончался на месте, передает astv.ru.

Трагичный случай зафиксировали днем 16 сентября в районе «Пивзавода». По словам очевидцев, некий молодой человек спешно покинул кафе и стал пересекать проезжую часть, чтобы добраться до магазина. В этот момент по дороге двигался экскаватор. Водитель спецтехники утверждает, что не видел никакого пешехода, так как, вероятно, тот находился в слепой зоне.

Тем не менее молодой человек оказался под колесами многотонной машины. Экскаватор переехал жителя Южно-Сахалинска, поэтому полученные им травмы были смертельными. Пострадавший скончался на месте инцидента до прибытия кареты скорой помощи. Также на место ДТП были вызваны правоохранители. Им предстоит разобраться в обстоятельствах смертельного инцидента.

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