В Подмосковье школьники отравились китайскими соевыми палочками

Подмосковные школьники отравились китайскими соевыми палочками, которые в последнее время стали популярны в социальных сетях. Об этом сообщает Mash.

Как уточняется, инцидент произошел в Красноармейске. Всего пострадавших шестеро, им всем по одиннадцать лет. Роковое угощение принадлежало одному из них.

«Один из одноклассников принёс палочки Латяо с соевым мясом и угостил ими остальных. Установление обстоятельств произошедшего на контроле в прокуратуре», — сказано в материале канала.

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