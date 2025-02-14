Нравилась одна и та же девушка: москвич, которого отравили слойкой с ртутью, оказался в любовном треугольнике

В Москве из-за отравления ртутью в больницу попали двое мужчин. Как выяснил mk.ru, причиной случившегося стал любовный треугольник. Жителям столицы нравилась одна и та же девушка. В итоге один из них решил устранить конкурента с помощью отравленной слойки.

46-летнему работнику транспортной компании понравилась 24-летняя девушка. Однако она отвечала взаимностью другому сотруднику — 45-летнему москвичу. В итоге ревнивец решил разобраться с конкурентом.

Житель столицы ввел ртуть в купленную слойку, от которой затем откусил конкурент. Соперник с симптомами отравления угодил в больницу, а мужчина сделал вид, что его тоже отравили, но уже на следующий день оказался дома. Пострадавший из-за любовного треугольника работник компании по-прежнему находится в медучреждении.

Ранее в Ленинградском округе Московской области мужчина напал на супругу и зарезал ее возле магазина. Поводом для расправы стала ревность.