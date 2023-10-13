В Подмосковье школьница выпала с 14 этажа на куст сирени и выжила

В Московской области 12-летняя девочка осталась жива после падения с 14 этажа. Удар смягчил растущий под окнами многоквартирного дома куст сирени.

По данным mk.ru, пострадавшую школьницу экстренно госпитализировали с тяжелыми травмами. В настоящее время она находится в крайне тяжелом состоянии.

Как выяснило издание, девочка проживает вместе с родителями в трехкомнатной квартире на 14 этаже. В семье также есть еще один несовершеннолетний ребенок.

Что именно произошло, предстоит выяснить следователям. Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.

Ранее мы писали, что жительнице Нижнего Новгорода потребовалась экстренная медицинская помощь после того, как она попыталась выйти за дополнительным алкоголем через окно. В какой-то момент женщина поняла, что у нее нет ключа от входной двери и решилась на отчаянный шаг — спуститься на улицу через окно, но не удержалась и упала. Пострадавшую госпитализировали.