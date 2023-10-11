Решила спуститься через окно: женщина получила несколько переломов из-за желания купить алкоголь

Жительнице Нижнего Новгорода потребовалась экстренная медицинская помощь после того, как она попыталась выйти за дополнительным алкоголем через окно. В результате падения женщина получила переломы, пишет Telegram-канал Ni Mash.

Пострадавшая вместе с бывшим мужем несколько дней распивала спиртные напитки в квартире на улице Медицинской. В какой-то момент экс-супруг покинул жилище и запер дверь на ключ. Женщина почувствовала, что хочет еще алкоголя и решилась на отчаянный шаг — спуститься на улицу через окно. Она нашла бинт, закрепила один его конец на оконной ручке, а вторым обмотала руку. Однако в процессе она упала.

В результате случившегося жительница Нижнего Новгорода выжила, но получила травмы. Ее госпитализировали в больницу с переломами. В настоящий момент медики оказывают пациентке необходимую помощь.

Ранее в петербургском Колпино мужчина выпал из окна в момент курения. После случившегося он попал в больницу со множественными травмами.