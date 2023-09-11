В Подмосковье школьница едва не спалила класс из-за игры PUBG

В Подмосковье школьница чуть не устроила пожар в классе из-за игры на телефоне. Устройство загорелось прямо в ее руках, когда она была увлечена стрелялкой. Об этом сообщает издание Life.ru.

По информации источника, девочка сидела на уроке, но слушать о том, что говорил учитель, не собиралась. Чтобы скоротать время, она достала смартфон и включила игру PUBG, в которой участники убивают друг друга из различного оружия, чтобы остаться в живых. Однако телефон семиклассницы не выдержал напряжения и взорвался.

Когда устройство загорелось, всех учеников оперативно вывели из класса, чтобы устранить огонь. После решения проблемы, урок продолжился. Состояние самой девочки, у которой был в руках телефон, не уточняется.

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