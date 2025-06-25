В Подмосковье шестилетняя девочка попала под поезд из-за пьяной матери

В Подмосковье 6-летняя девочка попала под поезд – за девочкой не доглядела пьяная мать. Ребенок получил тяжелые травмы.

О происшествии сообщает mk.ru.

Инцидент случился вечером 24 июня. Женщина шла вдоль рельс недалеко от железнодорожной станции Хотьково. Мать не обратила внимание, что девочка близко подошла к путям.

Когда ребенок увидела поезд, среагировать не смогла. Электричка задела несовершеннолетнюю по касательной.

Ребенка доставили в больницу с тяжелыми травмами. У девочки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, перелом крестца.

Следователи установят все обстоятельства происшествия. Будут назначены судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане женщина избавилась от новорожденного, выбросив в окно поезда. Кровь в туалете заметил проводник – следы вели к купе.