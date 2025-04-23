Мать выбросила новорожденного ребенка из окна поезда

В Казахстане женщина избавилась от своего новорожденного ребенка, выбросив его из окна поезда. Малыша спасти не удалось. Об этом сообщает «Криминальный Казахстан».

По информации источника, пассажирка поезда, следовавшего из Кызылорды в Астану, родила ребенка в вагоне. После этого она открыла окно и выкинула младенца. О том, что совершила женщина, стало известно позже, когда проводник заметил кровь в туалете. Следы привели к одному из купе, внутри которого и находилась мать малыша. Ее постель тоже была вся испачкана кровью.

Пассажирка рассказала, как поступила с малышом, после чего его удалось найти. Однако ребенок все равно скончался.

По факту произошедшего проводится расследование. Источник не уточняет, была ли задержана мать погибшего младенца или нет.

Ранее в Благовещенске мать обвинила врачей в смерти ее новорожденного ребенка. Она уверена, что малышу сломали руку, после чего он скончался.