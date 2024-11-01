В Подмосковье семилетняя школьница съела шоколадку и умерла от удушья. Предварительно, лакомство перекрыло дыхательные пути ребенка.

О случившемся сообщает mk.ru.

Трагедия произошла 31 октября в поселке Зубово Клинского городского округа. Ребенок вернулся с занятий по рисованию, 68-летняя бабушка дала девочке любимую шоколадку.

Родственница оставила ее в гостиной, а вскоре нашла без сознания. К лицу девочки прилила кровь.

Пенсионерка обратилась за помощью к соседке, но привести в чувства школьницу не смогли. Она умерла до приезда скорой.

Ранее сообщалось, что россиянка получила отек Квинке, съев дубайский шоколад. Скорее всего, удушье, зуд и кашель вызвала фисташковая паста, содержащаяся в сладости.