В Подмосковье студентка медколледжа проглотила 15-сантиметровую зубную щетку

В Подмосковье студентка проглотила 15-сантиметровую зубную щетку. Инцидент произошел, когда девушка решила почистить язык.

О происшествии сообщает mk.ru.

Вечером 26 декабря 16-летняя студентка медколледжа, проживающая в Мытищах, как обычно, чистила зубы. Решив почистить язык, она дотронулась зубной щеткой до корня и проглотила инородный прдмет.

Девушка почувствовала боль в пищеводе, начались приступы рвоты. Она вызвала скорую. Прибывший фельдшер не сразу поверил больной, а когда подозрения были устранены, ее доставили в больницу. На рентгене медики увидели, что щетка прошла в желудок. Удалить ее можно было только при помощи эндоскопа – естественным путем она бы не вышла.

Пациентке сделали местный наркоз. Предмет удалили без серьезных последствий. До утра студентка осталась в больнице.

Ранее в Подмосковье девушка попала в больницу, проглотив пирсинг.