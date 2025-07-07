В Подмосковье ревнивый муж приковал супругу наручниками и раздробил ей череп из-за развода

В Подмосковье мужчина из ревности приковал супругу наручниками к стеллажу и избил до смерти. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что супруги и их 16-летний сын жили в съемной квартире в Пущино. Знакомые семьи забили тревогу после того, как ее члены перестали выходить на связь. После вскрытия квартиры внутри обнаружили два трупа. Все помещение было в крови.

В одной из комнаты сотрудники полиции нашли тело 39-летней женщины, прикованное наручниками к стеллажу. Рядом с ней был и ее муж. После того, как он убил супругу, мужчина покончил с собой. По предварительным данным, ревнивый муж подозревал супругу в измене, а накануне та сообщила подруге, что устала от жизни с абьюзером и планировала уйти от него. Но не успела.

Недалеко от тел были обнаружены предполагаемые орудия жестокой расправы: несколько отверток, лопата, канцелярский нож и окровавленная табуретка. Сообщается, что у убитой были раздроблены кости черепа.

Сын супругов сейчас в шоковом состоянии.

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