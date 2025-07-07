Не тронул только 9-летнего сына с ДЦП: глава семейства зарезал жену и дочь во Владикавказе

Житель Владикавказа устроил поножовщину у себя дома. Мужчина зарезал почти всю свою семью — пожалел он только девятилетнего сына, который страдает от ДЦП, передает Telegram-канал Mash Gor.

Журналистам стало известно, что 58-летний глава семьи напал с ножом на своих близких. В ходе расправы он зарезал супругу и дочь. Еще одна дочь вооруженного неадеквата попала в больницу с ранениями. О ее состоянии пока ничего не известно.

Также в доме находился несовершеннолетний сын мужчины с врожденным заболеванием. Его убийца пощадил. Самого отца нашли на месте трагедии с ранениями. Он выжил благодаря врачам. Что стало причиной кровавой расправы — предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее в Ленобласти мужчина убил 40-летнюю жену из ревности на глазах у сына. Затем он и спрятал тело в диване.