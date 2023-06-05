В Подмосковье рабочий упал в чан с пивом и умер

В Подмосковье в частной пивоварне произошла трагедия. Один из рабочих тайком от хозяина захотел попробовать напиток, но не удержался и упал в чан. По предварительной информации мужчина не утонул, а отравился парами производства. Об этом сообщает mk.ru.

Как стало известно, 47-летний житель Узбекистана должен был заниматься облагораживанием территории. Ему дали поручения, после чего оставили на участке одного. Воспользовавшись отсутствием контроля, он решил немного выпить пива, однако что-то пошло не так.

Пропажу рабочего заметил вернувшийся в пивоварню хозяин. Он увидел, что его задания не выполнены, да и исполнителя по близости тоже не было. Тогда ему сообщили, что один из огромных чанов с пивом, рассчитанный на две тысячи литров, где бродит и хранится напиток, по какой-то причине открыт. Также возле него был залит весь пол, так как не был перекрыт кран для слива дрожжей.

Когда же хозяин решил проверить, что произошло, он обнаружил на дне емкости бездыханное тело пропавшего рабочего. Сотрудники пивоварни вызвали экстренные службы. Приехавшие медики констатировали смерть, а полиция начала проверку произошедшего. По предварительным данным, житель Узбекистана сначала открыл кран, но из него полились лишь дрожжи, поэтому он полез к люку, чтобы попить прямо из чана, но не удержался и упал. Смерть наступила от отравления парами.

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