В Подмосковье предприниматель на катере врезался в пирс, когда ему дали порулить

На Рузском водохранилище в Подмосковье 49-летний предприниматель из Москвы погиб при крушении катера, отдыхая с другом. Он врезался на полной скорости в пирс.

Об этом сообщает mk.ru.

В районе 22 вечера местная жительница из окна дома около водохранилища увидела, как к берегу на огромной скорости приближается катер. Через несколько минут послышался грохот. Тогда женщина вместе с супругом выбежали на пирс, куда врезался катер, и стали помогать пострадавшим. Одного из пассажиров выбросило наружу. Второй погиб на месте от удара о помост.

Как оказалось, в районе половины седьмого двое мужчин отправились на рыбалку. Капитан сообщил, что на обратном пути они шли вдоль берега с включенными огнями. Чтобы не заблудиться в вечернее время, он решил посмотреть маршрут и отдал управление другу. Пассажир внезапно оставил руль, катер свернул и врезался в пирс, который изначально не было видно.

Мужчины - медики по образованию, погибший — врач-психиатр, однако в последнее время продавал медицинское оборудование.

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