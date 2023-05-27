В Подмосковье появился «человек-паук», свисающий с 15-го этажа головой вниз

«Человек-паук» появился в подмосковном поселке Боброво. Мужчина лазил на 15-м этаже многоквартирного дома, показывая зрелищные «фокусы».

Акробат посидел на кожухе кондиционера, перебирался по конструкциям дома и вскоре пошел стрелять сигаретку на высоте у друга Николая. Жители наблюдали за мужчиной, беспокоясь за здоровье.

Спустя 9 часов акробата удалось спустить на землю. На данный момент в мотивах такого поведения мужчины разбираются врачи.

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