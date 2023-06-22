В Подмосковье полицейский сбил велосипедиста и пытался добить его ножом

15 июня в деревне Косяково в подмосковном Воскресенске водитель сбил велосипедиста и вместо оказания помощи воткнул ему нож в живот.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Известно, что водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с велосипедистом. Вместо того, чтобы вызвать пострадавшему скорую помощь, он вонзил ему нож в живот.

Прохожие, заметившие раненого, вызвали ему скорую. Он был госпитализирован в больницу. Рана в области живота и задетая печень квалифицируются как причинение тяжкого вреда здоровью.

Виновник был задержан. Им оказался 42-летний сотрудник ГИБДД. В отношении него заведено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». За данное преступление водителю грозит наказание до 10 лет тюремного заключения.

Ранее стало известно о подробностях ДТП, в котором погибла 26-летняя ученица автошколы. Как оказалось, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в машину спереди. Преступник с места происшествия скрылся.