В Подмосковье похитили 70-летнюю пенсионерку, запихнув ее в багажник

Неизвестный похитил 70-летнюю пенсионерку, запихнув ее в багажник. Инцидент произошел в Подмосковье.

По данным Telegram-канала Baza, пожилая женщина позвонила своей дочери и сообщила, что ее ударили по голове и запихнули в багажник. После этого связь с ней оборвалась.

Дочь пенсионерки обратилась в полицию. Стражи порядка выяснили, что утром 23 декабря пожилая женщина вышла из дома на Дорожной улице и отправилась на железнодорожную станцию. На электричке она добралась до станции «Топканово» — это доказывает запись с камер видеонаблюдения. Затем пенсионерка отправилась в сторону соседней деревни, но после она пропала.

Полицейские пытаются установить проезжающие по трассе автомобили. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее мы писали, что постоялец подмосковного пансионата зарезал соседа по комнате из-за шума. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.