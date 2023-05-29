Школьник в Подмосковье проводил девушку домой после свидания и умер

В Пушкинском городском округе 15-летний школьник попал под поезд, возвращаясь со свидания. Тело несовершеннолетнего обнаружил мужчина, который шел на электричку.

Юношу нашли 27 мая около 23 часов. Тело лежало рядом с железнодорожным переходом.

Молодого человека опознали по одежде. Как пишет mk.ru, подросток проводил девушку домой, а по дороге со свидания попал под колеса электрички.

При подростке были рюкзак и паспорт. Благодаря документу удалось установить родителей погибшего, им тут же сообщили о трагедии.

Ранее мы писали, что в Москву прибыл поезд с мертвым подростком, на теле которого оказались сильные ожоги. Полиция установила телефон юноши, на место прибыла мать, она опознала сына.