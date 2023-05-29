19:35, 29 мая 2023
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Школьник в Подмосковье проводил девушку домой после свидания и умер
Фото: Freepik
В Пушкинском городском округе 15-летний школьник попал под поезд, возвращаясь со свидания. Тело несовершеннолетнего обнаружил мужчина, который шел на электричку.
Юношу нашли 27 мая около 23 часов. Тело лежало рядом с железнодорожным переходом.
Молодого человека опознали по одежде. Как пишет mk.ru, подросток проводил девушку домой, а по дороге со свидания попал под колеса электрички.
При подростке были рюкзак и паспорт. Благодаря документу удалось установить родителей погибшего, им тут же сообщили о трагедии.
Ранее мы писали, что в Москву прибыл поезд с мертвым подростком, на теле которого оказались сильные ожоги. Полиция установила телефон юноши, на место прибыла мать, она опознала сына.