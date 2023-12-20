В Подмосковье поезд насмерть сбил 12-летнего ребенка в капюшоне и наушниках

В Подмосковье погиб 12-летний мальчик. Возле станции «Овражки» его насмерть сбил электропоезд. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу СУ на транспорте СК РФ.

По информации источника, скончался ребенок утром 19 декабря. Он переходил пути в неположенном месте в капюшоне и наушниках. Возможно, именно музыка и объемная одежда помешали ему заметить приближающийся состав. В итоге несовершеннолетний получил травмы, несовместимые с жизнью. Спасти его не удалось.

На месте происшествия уже провел работу следователь, были организованы комплексные следственные действия, направленные на установление всех произошедших событий. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Ранее в Иркутской области восьмиклассник воткнул нож в грудь сверстнику. Отмечалось, что между мальчиками был затяжной конфликт. После случившегося пострадавшего экстренно госпитализировали, а нападавшего задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.