В Подмосковье подросток во время лечения горла проглотил спрей и попал в больницу

16-летний подросток из Сергиева Посада во время лечения простуды случайно проглотил носик от флакона с лекарственным средством. Об этом сообщает mk.ru.

Во время использования носик флакона отвалился, и подросток случайно его проглотил. Медики при осмотре обнаружили в желудке предмет длиной 5 сантиметров. Потребовалась операция с наркозом, чтобы извлечь его. Пациент провел в больнице два дня. Кроме того, его пролечили от вирусного заболевания.

На текущий момент парень чувствует себя хорошо и выписан домой. Хирург, который провел операцию сообщил, что у него есть целая коллекция извлеченных предметов. В ней присутствуют: батарейки, детали конструктора, монетки, бусинки и многое другое.

Врачи рекомендуют, если есть подозрения, что ребенок что-то проглотил, то необходимо срочно вызывать врачей, чтобы успели извлечь предмет без хирургического вмешательства.

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