Нужное число реакций не собрал: блогер-подросток чуть не сжег паспорт за 300 лайков

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность юного блогера, который чуть не сжег паспорт за лайки в Красноярске. Он не получил необходимое количество реакций, поэтому сохранил документ.

Информация о начале проверки появилась в Telegram-канале МВД 24. По данным стражей порядка, несовершеннолетний вел прямую трансляцию, когда пообещал сжечь паспорт за 300 лайков.

Однако впоследствии он не стал этого делать. Некоторые зрители трансляции негативно оценили намерения подростка. Позже юноша подтвердил, что документ находится в целости и сохранности. Тем не менее полиция по факту случившегося организовала проверку. По результатам мероприятий будут приняты меры реагирования.

Ранее отец певца Шарлота* (внесен в список экстремистов и террористов в России) отреагировал на вынесенный сыну приговор. Артисту, который сжег паспорт, дали 5,5 года колонии.

*внесен в список экстремистов и террористов в России