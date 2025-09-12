В Подмосковье подросток чуть не сгорел заживо во время съемок клипа в лесу

В Подмосковье подросток чуть не сгорел заживо, пока снимал видеоклип в лесу. Об этом РИА Новости рассказала мама пострадавшего.

По словам женщины, 29 августа ее 17-летний сын сказал, что поедет с друзьями снимать некий клип. Позже ей позвонили врачи и сообщили, что юношу увезли на Скорой помощи с ожогами. Пока молодой человек был в сознании, он рассказал медикам, что жарил с друзьями в лесу шашлыки и обжегся.

«Но дело в том, что ожоги у него очень сильные. Он в критическом состоянии, по словам медиков, до 100% тела поражено», — сказала родительница парня.

Она добавила, что у подростка также обожжены легкие и глаза. Кроме того, у него не осталось здоровой кожи, которой можно было бы пересадить.

«У нас единственный выход — его сейчас покрывают биогелем. Конечно, он молодец, он держится, борется», — сказала женщина.

Позже мама решила сама выяснить, что произошло. Она узнала, что сын был подписан на некие паблики в Telegram, где детей убеждают, что никому не нужны, на них оказывается постоянное психологическое воздействие

Сейчас полиция проводит проверку. Уголовное дело пока не возбуждено.

Ранее мы писали, как в Башкирии трое детей получили ожоги лица и глаз во время игры с порохом.