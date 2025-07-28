Трое детей играли с порохом и получили серьезные ожоги

В Башкирии трое детей получили ожоги лица и глаз во время игры с порохом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, происшествие произошло в деревне Бриштамак. Несовершеннолетние баловались с порохом, в результате чего обожгли лицо и глаза.

На данный момент пострадавшие находятся в Республиканском ожоговом центре в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Новосибирске в теле ребенка нашли полутораметровую струну от катетера. Теперь мальчику приходится принимать дорогие препараты, чтобы не образовался тромб. На его спасение и лечение за границей требуется 25000 евро. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что петербурженка получила ожоги в автобусе и обратилась в полицию. Она травмировалась при соприкосновении с сиденьем.