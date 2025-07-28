Трое детей играли с порохом и получили серьезные ожоги
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
В Башкирии трое детей получили ожоги лица и глаз во время игры с порохом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, происшествие произошло в деревне Бриштамак. Несовершеннолетние баловались с порохом, в результате чего обожгли лицо и глаза.
На данный момент пострадавшие находятся в Республиканском ожоговом центре в состоянии средней степени тяжести.
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Также сообщалось, что петербурженка получила ожоги в автобусе и обратилась в полицию. Она травмировалась при соприкосновении с сиденьем.