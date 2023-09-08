В Подмосковье подростки накормили 7-летнего ребенка печеньем с метамфетамином

В Московской области семилетний мальчик попал в больницу с отравлением метамфетамином. Он рассказал, что перед тем, как ему стало плохо, старшеклассники угостили его странным печеньем. Подробности узнал Телеграм-канал Baza.

Самочувствие ребенка ухудшилось еще 4 сентября. По словам его матери, он по дороге из школы вставал на рельсы, рассказывал про вымышленного друга и в целом вел себя неадекватно. Дома же первокласснику стало еще хуже. У него разболелся живот, появилась отдышка, стали синеть губы. На расспросы родительницы, что с ним произошло в учебном заведении, он ответил, что старшие товарищи накормили его не совсем обычным печеньем.

К врачам семья мальчика обратилась уже утром. В частной клинике у маленького пациента сначала заподозрили аппендицит, однако позже стало известно, что у него отравление наркотическим веществом. Сейчас состояние школьника удалось нормализовать.

Ранее в Санкт-Петербурге девочка-подросток пересмотрела видео в социальных сетях и попала в больницу. Выяснилось, что по совету блогеров она приняла большое количество мочегонных таблеток, чтобы похудеть.