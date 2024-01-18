В Подмосковье подростка в наушниках затянуло под поезд: мать узнала сына по ботинкам

В Подмосковье электричка насмерть сбила 15-летнего школьника, переходившего пути. Мать узнала сына по ботинкам, которые покупала вместе с ним.

Подробности сообщил сайт mk.ru.

Трагедия произошла 17 января в Раменском городком округе. Электричка Шатура-Москва подъезжала к станции Игнатьево. Девятиклассник переходил пути с толпой людей, был последним. Из-за наушников и капюшона он не слышал, как ему кричали. В результате подростка затянуло под поезд.

Мать прочитала о трагедии в чате поселка. Она до последнего надеялась, что это не ее сын. Известно, что в тот день подросток встречался с одноклассниками – он несколько дней болел и не ходил в школу. Поезд сбил подростка, когда он возвращался домой.

«Я узнала сына по ботинкам, ведь мы вместе ходили их выбирать», - поделилась 41-летняя женщина.

Об умершем мальчике известно, что он был хорошистом в школе – учился на 4 и 5. Он с нетерпением ждал возвращения в школу с больничного. Погибший занимался танцами и шахматами.

Ранее в Москве поезд сбил трех человек. От травм двое мужчин и женщина скончались на месте.